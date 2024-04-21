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Асад: победа России в СВО исправит ход истории

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Президент Сирии Башар Асад в интервью телепрограмме «Глобальное большинство» на Первом канале заявил, что победа России в СВО исправит ход истории.
Асад: победа России в СВО исправит ход истории
  • РИА Новости

«СВО исправит ход истории, не изменит её, а именно исправит», — цитирует его РИА Новости.

По словам Асада, Россия, являясь могучей державой, делает всё, чтобы сопротивляться вмешательству западных стран во внутренние дела других государств.

«Нет разницы, где Россия борется с мировым террором — в Сирии или на Украине», — указал он.

Сирийский лидер подчеркнул, что Москва укрепляет мировую стабильность в политической и военной сферах.

Он также отметил, что российской стороне пришлось пойти на проведение СВО из-за шагов Соединённых Штатов, направленных на «стравливание малых народов, исторически проживающих вместе».

«Я уверен, что противостояние окончится победой России и она вновь объединит братские народы», — добавил Асад.

Ранее автор издания Global Times Эусебио Филопатро заявил, что Россия обладает всем необходимым для нанесения решающего удара по Украине.

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