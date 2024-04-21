Автор издания Global Times Эусебио Филопатро заявил, что Россия обладает всем необходимым для нанесения решающего удара по Украине.

Как указывается в материале, у страны есть ресурсы и вооружения для этого.

«Независимо от того, займут ли это недели, месяцы или годы, Россия имеет все возможности в политическом, экономическом и военном отношении, чтобы нанести последний удар», — отмечается в статье.

Филопатро подчёркивает, что Украина полностью зависит от своих спонсоров, при этом само состояние спонсоров не очень хорошее.

«Экономические проблемы Европы «гораздо серьезнее, чем неглубокая рецессия». Союз стоит перед дилеммой: ограничить импорт с Украины или отказаться от собственного сельского хозяйства», — говорится в статье.

При этом автор указывает на существующие разногласия по поводу использования замороженных российских активов для финансирования войны.

Ранее Bloomberg писало, что западные союзники Украины обеспокоены тем, что ВСУ может ждать скорое поражение на фоне нехватки боеприпасов.