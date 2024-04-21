RT в Telegram
Подпишись

Global Times: Россия способна нанести решающий удар по Украине

Короткая ссылка
Автор издания Global Times Эусебио Филопатро заявил, что Россия обладает всем необходимым для нанесения решающего удара по Украине.
Global Times: Россия способна нанести решающий удар по Украине
  • РИА Новости

Как указывается в материале, у страны есть ресурсы и вооружения для этого.

«Независимо от того, займут ли это недели, месяцы или годы, Россия имеет все возможности в политическом, экономическом и военном отношении, чтобы нанести последний удар», — отмечается в статье.

Филопатро подчёркивает, что Украина полностью зависит от своих спонсоров, при этом само состояние спонсоров не очень хорошее.

«Экономические проблемы Европы «гораздо серьезнее, чем неглубокая рецессия». Союз стоит перед дилеммой: ограничить импорт с Украины или отказаться от собственного сельского хозяйства», — говорится в статье.

При этом автор указывает на существующие разногласия по поводу использования замороженных российских активов для финансирования войны.

Ранее Bloomberg писало, что западные союзники Украины обеспокоены тем, что ВСУ может ждать скорое поражение на фоне нехватки боеприпасов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить