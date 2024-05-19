RT в Telegram
Подпишись

«Бавария» не рассматривает назначение Зидана, несмотря на отказы от других тренеров

Короткая ссылка
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не возглавит мюнхенскую «Баварию».
«Бавария» не рассматривает назначение Зидана, несмотря на отказы от других тренеров
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По информации Bild, клуб не рассматривает вариант с назначением француза, даже несмотря на отказы от других тренеров. 

Контракт Томаса Тухеля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона. Под руководством немца команда впервые за 12 лет не выиграла ни одного трофея.

Ранее Тухель назвал обсуждаемую замену Гарри Кейна в матче с «Реалом» вынужденной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить