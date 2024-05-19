«Бавария» не рассматривает назначение Зидана, несмотря на отказы от других тренеров

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не возглавит мюнхенскую «Баварию».

По информации Bild, клуб не рассматривает вариант с назначением француза, даже несмотря на отказы от других тренеров.

Контракт Томаса Тухеля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона. Под руководством немца команда впервые за 12 лет не выиграла ни одного трофея.

Ранее Тухель назвал обсуждаемую замену Гарри Кейна в матче с «Реалом» вынужденной.