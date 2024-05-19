Более 270 жилых домов остаются подтопленными в Тюменской области

В МЧС России заявили, что свыше 270 жилых домов остаются подтопленными в Тюменской области.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В регионе остаются подтопленными 277 жилых домов, 3209 приусадебных участков, 347 дачных домов, 37 участков автодорог», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе продезинфицировано 99 домов и 62 земельных участка. Кроме этого, ведутся работы по укреплению насыпей в селе Вагай и деревне Второсалаирская.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков рассказал о паводковой ситуации в Усть-Ишимском районе Омской области.