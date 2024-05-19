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Более 270 жилых домов остаются подтопленными в Тюменской области

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В МЧС России заявили, что свыше 270 жилых домов остаются подтопленными в Тюменской области.
Более 270 жилых домов остаются подтопленными в Тюменской области
  • © 72.mchs.gov.ru

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В регионе остаются подтопленными 277 жилых домов, 3209 приусадебных участков, 347 дачных домов, 37 участков автодорог», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе продезинфицировано 99 домов и 62 земельных участка. Кроме этого, ведутся работы по укреплению насыпей в селе Вагай и деревне Второсалаирская.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков рассказал о паводковой ситуации в Усть-Ишимском районе Омской области.

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