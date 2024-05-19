Клопп — о своём будущем: это наверняка будет долгий перерыв

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о своём будущем после ухода из клуба.

«Это наверняка будет долгий перерыв. Моё время в Англии подошло к концу, потому что я не буду тренировать здесь другую команду», — цитирует Клоппа Фабрицио Романо в соцсети X.

26 января стало известно, что немец принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее Клопп вспомнил матч, из-за которого у него «мог случиться инсульт».