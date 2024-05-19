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Кастюкевич: конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна

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Итоговая сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС украинской армией колоссальна и не определена полностью.
Кастюкевич: конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна
  • AP
  • © Libkos

Об этом РИА Новости сказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Сенатор отметил, что раньше была озвучена примерная сумма ущерба — около 11,5 млрд рублей.

«Конечная сумма ущерба колоссальна и будет понятна, как только каждый эвакуированный обретёт жильё, а инфраструктура восстановлена», — сказал Кастюкевич.

Сенатор напомнил, что часть ущерба нанесена безвозвратно — это погибшие люди, животные, пострадавшая природа региона.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ущерб от разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС подсчитать пока не удастся, поскольку он огромен.

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