Сальдо: ущерб от разрушения Каховской ГЭС подсчитать пока не удастся

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью ТАСС, что ущерб от разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС подсчитать пока не удастся, поскольку он огромен.

«Что касается ущерба, он огромен. И его сейчас посчитать, наверное, даже и не удастся», — сказал глава региона.

При этом Сальдо подчеркнул важность того, что после разрушения каховской плотины удалось избежать последствий.

«... правительство России, все наши специалисты объединились, и нам удалось избежать эпидемии, все это было исключено», — добавил губернатор.

Ранее Сальдо заявил, что подрыв украинскими военными каховской плотины привёл к тому, что Каховского водохранилища больше не существует.

Также он рассказал о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС.