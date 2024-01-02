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Сальдо рассказал о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о необычных природных явлениях в Приазовье после теракта украинских войск, в результате которого была разрушена Каховская гидроэлектростанция в июне 2023 года.
Сальдо рассказал о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС
  • РИА Новости

Слова Сальдо приводит ТАСС.

По данным губернатора, экспертных подтверждений изменения микроклимата на Азовском побережье из-за исчезновения Каховского водохранилища пока не публиковалось.

«Однако в этом году в херсонском Приазовье на практике отмечены необычные природные явления», — отметил глава региона.

По его словам, в том числе речь идёт о колебаниях уровня Азовского моря, изменении его солёности, частых особо сильных ветрах, увеличении популяции медуз и т. д.

Сальдо добавил, что учёным предстоит определить, связаны ли данные изменения с терактом на Каховской ГЭС.

В конце декабря Сальдо заявил, что подрыв украинскими военными каховской плотины в июне текущего года привёл к тому, что Каховского водохранилища больше не существует. 

В сентябре глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что плотину Каховской ГЭС и Каховское водохранилище технически возможно восстановить.

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