Сальдо рассказал о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о необычных природных явлениях в Приазовье после теракта украинских войск, в результате которого была разрушена Каховская гидроэлектростанция в июне 2023 года.

Слова Сальдо приводит ТАСС.

По данным губернатора, экспертных подтверждений изменения микроклимата на Азовском побережье из-за исчезновения Каховского водохранилища пока не публиковалось.

«Однако в этом году в херсонском Приазовье на практике отмечены необычные природные явления», — отметил глава региона.

По его словам, в том числе речь идёт о колебаниях уровня Азовского моря, изменении его солёности, частых особо сильных ветрах, увеличении популяции медуз и т. д.

Сальдо добавил, что учёным предстоит определить, связаны ли данные изменения с терактом на Каховской ГЭС.

В конце декабря Сальдо заявил, что подрыв украинскими военными каховской плотины в июне текущего года привёл к тому, что Каховского водохранилища больше не существует.

В сентябре глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что плотину Каховской ГЭС и Каховское водохранилище технически возможно восстановить.