Глава Росводресурсов высказался о возможности восстановления Каховской плотины

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что плотину Каховской ГЭС и Каховское водохранилище технически возможно восстановить.

«Каховское водохранилище и плотину в тех или иных параметрах восстановить возможно», — рассказал он РИА Новости.

При этом Кириллов подчеркнул, что существуют разные мнения по поводу этих работ. В частности, стоит ли восстанавливать плотину на прежнем месте или же выбрать другое, есть ли смысл при этом отстраивать гидроэлектростанцию или же нет.

Вместе с этим он отметил, что в настоящий момент на повестке дня актуальнее вопрос восстановления работоспособности каналов — Северо-Крымского и Каховского магистрального.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Россия будет восстанавливать Каховскую ГЭС.