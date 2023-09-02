Глава Росводресурсов высказался о возможности восстановления Каховской плотины
«Каховское водохранилище и плотину в тех или иных параметрах восстановить возможно», — рассказал он РИА Новости.
При этом Кириллов подчеркнул, что существуют разные мнения по поводу этих работ. В частности, стоит ли восстанавливать плотину на прежнем месте или же выбрать другое, есть ли смысл при этом отстраивать гидроэлектростанцию или же нет.
Вместе с этим он отметил, что в настоящий момент на повестке дня актуальнее вопрос восстановления работоспособности каналов — Северо-Крымского и Каховского магистрального.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Россия будет восстанавливать Каховскую ГЭС.