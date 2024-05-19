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Хиросима и Нагасаки выступили против ядерного эксперимента США

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Представители Хиросимы и Нагасаки выразили США протест в связи с проведением субкритического испытания на ядерном полигоне в штате Невада.
Хиросима и Нагасаки выступили против ядерного эксперимента США
  • AFP
  • © JIJI PRESS

Об этом сообщает телеканал NHK.

Так, губернатор префектуры Нагасаки Оиси Кэнго отправил письмо послу США в Японии Раму Эмануэлю, в котором заявил, что это испытание ускоряет гонку ядерных вооружений.

Мэрия города Нагасаки также обратилась к президенту США Джо Байдену. В своём обращении представители города сказали, что ядерные испытания «попирают чаяния людей, переживших атомную бомбардировку», и тех, кто надеется на сохранение мира.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи назвал действия США непростительными.

Ранее Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США сообщило о проведении субкритического эксперимента в штате Невада для контроля за состоянием ядерных боезарядов.

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