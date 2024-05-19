Глава МО Великобритании заявил, что Лондон не намерен воевать с Россией
- AP
- © Frank Augstein
Об этом сказал глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс в интервью Би-би-си.
Журналисты задали министру вопрос, почему ВВС Великобритании помогали Израилю перехватывать иранские ракеты и БПЛА, но не оказывают подобной поддержки Украине.
«Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией», — ответил Шэппс.
Ранее издание The Telegraph написало, что Великобритания не готова к ведению полномасштабной войны в одиночку.