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Глава МО Великобритании заявил, что Лондон не намерен воевать с Россией

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Великобритания не намерена идти на прямой военный конфликт с Россией.
Глава МО Великобритании заявил, что Лондон не намерен воевать с Россией
  • AP
  • © Frank Augstein

Об этом сказал глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс в интервью Би-би-си.

Журналисты задали министру вопрос, почему ВВС Великобритании помогали Израилю перехватывать иранские ракеты и БПЛА, но не оказывают подобной поддержки Украине.

«Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией», — ответил Шэппс.

Ранее издание The Telegraph написало, что Великобритания не готова к ведению полномасштабной войны в одиночку.

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