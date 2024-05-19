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Telegraph: Великобритания не готова к ведению полномасштабной войны в одиночку

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Великобритания не готова вести полномасштабные боевые действия без помощи своих союзников.
Telegraph: Великобритания не готова к ведению полномасштабной войны в одиночку
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на слова генерал-майора британской армии Джеймса Мартина.

По мнению офицера, армия его родной страны не имеет опыта ведения крупных войн. Много лет правительство использовало войска для борьбы с повстанцами на Ближнем Востоке и в Афганистане. Это повлияло на сокращение численности британской армии.

Также в армии снизилось количество боеприпасов и запчастей от необходимой солдатам техники.

Ранее стало известно о том, что Великобритания планирует поставить на вооружение своей армии гиперзвуковые ракеты к 2030 году.

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