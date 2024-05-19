Telegraph: Великобритания не готова к ведению полномасштабной войны в одиночку
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Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на слова генерал-майора британской армии Джеймса Мартина.
По мнению офицера, армия его родной страны не имеет опыта ведения крупных войн. Много лет правительство использовало войска для борьбы с повстанцами на Ближнем Востоке и в Афганистане. Это повлияло на сокращение численности британской армии.
Также в армии снизилось количество боеприпасов и запчастей от необходимой солдатам техники.
Ранее стало известно о том, что Великобритания планирует поставить на вооружение своей армии гиперзвуковые ракеты к 2030 году.