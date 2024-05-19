Тихонов усомнился в величии Джикии в истории «Спартака»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал новость об уходе защитника «Спартака» Георгия Джикии из команды.

«Думаю, о величии Джикии в истории «Спартака» говорить не стоит. Он был душой команды и капитаном. Но о каком величии можно говорить? Великими в «Спартаке» были Черенков и Дасаев», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что Джикия спокойно может ещё пару лет играть на высоком уровне.