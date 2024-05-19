MD: будущее Хави в «Барселоне» определится в ближайшие 48 часов

20 мая главный тренер «Барселоны» Хави проведёт встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой по поводу будущего в клубе.

По информации Mundo Deportivo, в ходе этой встречи будет определено будущее испанского специалиста в клубе. На обсуждении также будет присутствовать спортивный директор «Барселоны» Деку.

16 мая появилась информация, что руководство «Барселоны» решило расстаться с тренером и ищет нового специалиста.

Напомним, что испанец объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона, но позже заявил о намерении доработать контракт, который истекает в 2025 году.

Ранее сообщалось, что у «Барселоны» есть три кандидата на замену Хави.