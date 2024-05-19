MD: будущее Хави в «Барселоне» определится в ближайшие 48 часов
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По информации Mundo Deportivo, в ходе этой встречи будет определено будущее испанского специалиста в клубе. На обсуждении также будет присутствовать спортивный директор «Барселоны» Деку.
16 мая появилась информация, что руководство «Барселоны» решило расстаться с тренером и ищет нового специалиста.
Напомним, что испанец объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона, но позже заявил о намерении доработать контракт, который истекает в 2025 году.
Ранее сообщалось, что у «Барселоны» есть три кандидата на замену Хави.