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MD: будущее Хави в «Барселоне» определится в ближайшие 48 часов

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20 мая главный тренер «Барселоны» Хави проведёт встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой по поводу будущего в клубе.
MD: будущее Хави в «Барселоне» определится в ближайшие 48 часов
  • AP
  • © Jose Breton

По информации Mundo Deportivo, в ходе этой встречи будет определено будущее испанского специалиста в клубе. На обсуждении также будет присутствовать спортивный директор «Барселоны» Деку.

16 мая появилась информация, что руководство «Барселоны» решило расстаться с тренером и ищет нового специалиста.

Напомним, что испанец объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона, но позже заявил о намерении доработать контракт, который истекает в 2025 году.

Ранее сообщалось, что у «Барселоны» есть три кандидата на замену Хави.

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