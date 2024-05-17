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AS: руководство «Барселоны» решило расстаться с Хави и ищет нового тренера

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Руководство «Барселоны» планирует начать поиски главного тренера после ухода Хави.
AS: руководство «Барселоны» решило расстаться с Хави и ищет нового тренера
  • Gettyimages.ru

Как сообщает AS, президента клуба Жоана Лапорту очень разозлили слова Хави на пресс-конференции перед матчем с «Альмерией» и он объявил руководителям спортивного блока клуба, чтобы они приступали к поискам нового тренера.

Напомним, что испанец объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона, но позже заявил о намерении доработать контракт, который истекает в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Хави провоёл 100-ю игру в Примере в качестве главного тренера «Барселоны».

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