MD: у «Барселоны» есть три кандидата на замену Хави
- AP
- © Jose Breton
Как сообщает Mundo Deportivo, основные варианты руководства клуба на замену Хави — Ханси Флик, Рафаэль Маркес и Марсело Гальярдо.
Накануне появилась информация, что руководство «Барселоны» решило расстаться с тренером и ищет нового специалиста.
Напомним, что испанец объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона, но позже заявил о намерении доработать контракт, который истекает в 2025 году.
Ранее Хави опроверг информацию о своём увольнении из «Барселоны».