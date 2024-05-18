MD: у «Барселоны» есть три кандидата на замену Хави

Руководство «Барселоны» рассматривает несколько кандидатов на замену главному тренеру Хави Эрнандесу.

Как сообщает Mundo Deportivo, основные варианты руководства клуба на замену Хави — Ханси Флик, Рафаэль Маркес и Марсело Гальярдо.

Накануне появилась информация, что руководство «Барселоны» решило расстаться с тренером и ищет нового специалиста.

Напомним, что испанец объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона, но позже заявил о намерении доработать контракт, который истекает в 2025 году.

Ранее Хави опроверг информацию о своём увольнении из «Барселоны».