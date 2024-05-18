Хави опроверг информацию о своём увольнении из «Барселоны»
«Я полностью уверен, что буду тренером «Барсы» в следующем сезоне. Для меня честь оставаться в этом клубе. Я спокоен и полон энтузиазма», — цитирует Хави Marca.
Накануне появилась информацию, что руководство «Барселоны» решило расстаться с тренером и ищет нового специалиста.
Напомним, что испанец объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона, но позже заявил о намерении доработать контракт, который истекает в 2025 году.
Ранее сообщалось, что Хави провёл 100-ю игру в Примере в качестве главного тренера «Барселоны».