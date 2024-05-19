Суд арестовал подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области

Суд отправил под стражу 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, подозреваемому в убийстве малолетней девочки в Аксайском районе», — уточняется в заявлении.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк заявила, что тело школьницы нашли в лесополосе под Ростовом.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.