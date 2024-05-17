СК возбудил дело по факту убийства школьницы в Ростовской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 8-летней девочки в Ростовской области.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящий момент проверяется на причастность к совершению преступления лицо, с которым видели малолетнюю девочку незадолго до исчезновения.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк заявила, что тело школьницы нашли в лесополосе под Ростовом.

Она отметила, что полиция уже задержала в Ростовской области водителя эвакуатора, подозреваемого в убийстве малолетней. По её словам, оперативники установили, что он посадил её в свою машину.