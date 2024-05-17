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Тело школьницы нашли в лесополосе под Ростовом

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Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что тело школьницы нашли в лесополосе под Ростовом.
Тело школьницы нашли в лесополосе под Ростовом
  • РИА Новости

«Сегодня днём в станице Ольгинской пропала восьмилетняя девочка. Она пошла в магазин и не вернулась домой», — написала Волк в своём Telegram.

Она отметила, что полиция уже задержала в Ростовской области водителя эвакуатора, подозреваемого в убийстве малолетней. По её словам, оперативники установили, что он посадил её в свою машину.

«Вскоре он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Ещё через некоторое время тело ребёнка обнаружено в лесополосе неподалёку от станицы», — уточнила Волк.

Ранее Челябинский областной суд вынес приговор жителю Сима Дмитрию Моисееву, обвиняемому в надругательстве над 11-летней школьницей и её убийстве в июле 2023 года.

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