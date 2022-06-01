Fox News: в Белом доме разлад — Байдена не слушают и обвиняют в расизме

Неудачи нынешней администрации США стали настолько очевидными, что даже либеральные СМИ пишут об «управленческом разладе» в Белом доме, передаёт Fox News. Так, по данным NBC News, Джо Байдена злит, что его подчинённые постоянно опровергают его заявления. А Politico даёт понять, что рабочая обстановка в Белом доме невыносима для темнокожих сотрудников. По словам консервативного комментатора Кэндес Оуэнс, администрация отчаянно пытается изменить пиар-стратегию, раскручивая историю о расовой ненависти — на этот раз по отношению к азиатам.

Дела у Белого дома идут настолько плохо, что даже NBC News больше не может закрывать на это глаза. «Голосуйте за Байдена! Он — взрослый человек!» Уже не так. Вот фраза от NBC: «Байден нервничает из-за обрушения своего рейтинга. Есть признаки управленческого разлада» в Белом доме. NBC также сообщает, что Байден в ярости, оттого что его помощники продолжают дезавуировать его бредовые заявления. Цитирую: «Байден был в ярости, оттого что его слова воспринимались как ненадёжные». (Смех.) Интересно, почему? Когда он раз за разом объявляет войну разным странам…



И это лишь начало. Politico… Ни одно издание не подлизывалось к Байдену усерднее, чем Politico. Но теперь они сообщают, что байденовский Белый дом заполнен злокачественной идеологией превосходства белой расы. Удивлены? Конечно же, нет. Цитирую: «По меньшей мере 21 темнокожий сотрудник покинул Белый дом с конца прошлого года или планирует уйти в скором времени». Источники винят в этом, цитирую, «рабочую обстановку», иными словами, расизм администрации Байдена.



Итак, ситуация стала очень плохой для Джо Байдена — и в том, что касается имиджа, и во внутренних вопросах. Что же они делают по этому поводу? Ну, они воспользовались аварийной кнопкой — пригласили корейскую поп-группу сделать публичное заявление сегодня в Белом доме. Посмотрите.



КИМ НАМДЖУН, лидер поп-группы BTS: Здравствуйте, мы BTS, и для нас большая честь, что сегодня нас пригласили в Белый дом для обсуждения важных вопросов, таких как преступления на почве ненависти к азиатам, инклюзивность по отношению к азиатам и (расовое и гендерное. — ИноТВ) многообразие.



Ага. Мы пригласили корейскую поп-группу, чтобы обсуждать преступления на почве ненависти к азиатам в США. Хорошо, молодцы ребята! Как отмечает Ноа Поллак, цитирую, «на случай если вы хотите сравнить дела с пиаром, администрация Байдена защищает в Верховном суде расовую дискриминацию азиатов при поступлении в университеты». И пиар-то не очень удачный. Но это даже не первый случай, когда администрация Байдена предприняла что-то подобное. В августе прошлого года они пригласили в Белый дом звезду TikTok, потому что… это улучшит ситуацию.



БЕННИ ДРАМА, комик: Привет, меня зовут Купер, и вот день из моей жизни в качестве стажёра Белого дома. (Смеётся.)



Мы сделали это, Джо!



Эй, все!



Привет, Дженни! Я записал тебя на маникюр, дорогуша!



ДЖЕН ПСАКИ, бывший пресс-секретарь Белого дома: Я тебе этого не поручала.



БЕННИ ДРАМА: Это называется «инициатива»! (Смеётся.)



Привет! Белый дом, на связи Купер… Мм… Я так не думаю.



Да. Они ненавидят страну и пытаются её испохабить. И это работает.



Но заголовок таков: идеи превосходства белой расы в байденовском Белом доме настолько сильны, что 21 темнокожий сотрудник… Может ли там быть больше, чем 21? В Белом доме не такой уж большой штат. 21 темнокожий сотрудник сбежал! К слову о «новой эпохе Джима Кроу»*.



Кэндес Оуэнс — основательница благотворительной организации Blexit. Она, наверное, не удивлена. Сегодня она с нами. Кэндес, удивляет ли вас то, что расизм, идеи превосходства белой расы настолько сильны в Белом доме, что темнокожие сотрудники спасаются бегством?



КЭНДЕС ОУЭНС, ведущая Daily Wire: Должна сказать, меня немного расстраивает то, что я не участвую в этих совещаниях по стратегии в Белом доме. Я просто представляю себе, как они все сидят за столом и говорят: «Скорее! Скорее! Темнокожие просыпаются, и они недовольны! Подайте мне азиата! Поставьте его на подиум! Нам нужно переключиться! Полностью переориентировать пиар-стратегию!»



Этим они, на самом деле, и занимаются. Так? Потому что афроамериканцы… Прежде всего, параллельно с этим афроамериканцы открывают глаза на то, какой ложью было Black Lives Matter. Тем временем эти американцы, которым буквально раздали эти должности… От них не ожидалось, что они что-то будут делать, никто от них этого не хотел. Наверняка их квалификации было недостаточно даже для этих должностей.



Но идея была такова: смотрите, мы преклоняем колени перед заявлениями Black Lives Matter — в случае (спикера палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси в буквальном смысле, помните её пресловутый поклон и вставание на колено? — и мы покажем вам это, наняв много темнокожих. Но в действительности нам нет дела до того, что они думают. Нам просто нужно, чтобы они сидели там, будучи темнокожими. Теперь афроамериканцы в Белом доме просыпаются и говорят: «Знаете, меня это не устраивает!»



И теперь там судорожно пытаются раскрутить новую историю о ненависти. На этот раз по отношению к американцам азиатского происхождения. «Жизни азиатов имеют значение! Скорее, подайте мне корейскую поп-группу! Будем надеяться, Америка на это купится!» Тогда как на самом деле мы озабочены ценами на бензин, инфляцией. И всё это просто смехотворно!



Существует ли что-нибудь более деструктивное, чем комплекс вины белых либералов? Такое ощущение, что от него пострадало больше людей, чем от ядерного оружия!



КЭНДЕС ОУЭНС: Так и есть! И люди начинают это видеть. Даже Патрис Каллорс, основательница Black Lives Matter, по сути, заявила: «Не моя вина, что вы дали мне ваши виноватые белые доллары и я солгала о том, как я их потратила, купила себе целую империю недвижимости». И это правда.



Так что проснуться надо не только темнокожим, но и белым американцам. Прекратите позволять людям манипулировать вами с помощью эмоций и говорить вам, что вы плохой человек, просто потому, что вы родились с определённым цветом кожи. Будем надеяться, что мы увидим это уже в нынешний предвыборный сезон.



Люди, которые ненавидят себя, не могут быть хорошими лидерами. Слабые мужчины и несчастливые женщины…



КЭНДЕС ОУЭНС: Согласна.



…вот что такое Демократическая партия.



Дата публикации 31 мая 2022 года.



* «Законы Джима Кроу» — неофициальное название законов о расовой сегрегации в США (прим. ИноТВ).