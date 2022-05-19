Корреспондент: Польша выделит Украине бензин из своих запасов

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что власти Польши передадут Киеву 25 тыс. тонн бензина из собственных запасов. Как передаёт «Корреспондент», Свириденко добавила, что помощь от поляков поможет сбалансировать рынок горючего. Бензин начнёт поступать на Украину с начала следующей недели.
Власти Польши передадут Украине 25 тыс. тонн бензина из собственных запасов. Как пишет «Корреспондент», об этом заявила вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко в ходе визита в Варшаву.
По её словам, сейчас на Украине ощущается дефицит топлива, поскольку ранее 97% горючего поставлялось из России и Белоруссии и сегодня эти направления закрыты. Также был уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.
Таким образом, подчеркнула глава Минэкономики, помощь от поляков поможет сбалансировать рынок горючего. Бензин начнёт поступать на Украину с начала следующей недели.
В то же время министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва на встрече со Свириденко отметила, что ведётся работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива. Также создаются новые направления снабжения и новая система энергетической безопасности.
«Сотрудничество продолжится и в мирное время», — заверила польский министр.
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