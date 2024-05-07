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В Подмосковье инвестиции в производство электроники выросли на 58%

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В Подмосковье инвестиции в производство электроники выросли на 58%, рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В Подмосковье инвестиции в производство электроники выросли на 58%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает 360.ru.

«За исключением традиционно высоких показателей по инвестициям в производство пищевых продуктов, сфера производства компьютеров, электроники и оптики стала самой популярной у подмосковных инвесторов в 2023 году. Без учёта МСП общий объём вложений в основной капитал в этом секторе превысил 22 млрд рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее в Подмосковье заключили более 30 договоров на экспорт с начала года.

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