Врач Саутенко дал советы по оказанию первой помощи детям при травмах на самокатах

Завотделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России к.м.н. Александр Саутенко рассказал, какую первую помощь оказать ребёнку при травме на электросамокате.

«Наиболее часто при езде на них появляются царапины и ссадины от трения с различными предметами: ветками деревьев, стенами», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, поверхностную ссадину можно подсушить зелёнкой, а неглубокую рану обработать антисептическим раствором — хлоргексидином или повидон-йодом.

«Когда рана достаточно глубокая, необходимо обратиться в травмпункт, а до этого закрыть её стерильной салфеткой (не ватной), чтобы туда не попала инфекция», — предупредил врач.

По словам Саутенко, при подозрении на перелом лучше обратиться за специализированной помощью. Особенно если выражен отёк, конечность ниже места травмы холодная, присутствует онемение или выраженная деформация.

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