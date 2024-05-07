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Врач Саутенко дал советы по оказанию первой помощи детям при травмах на самокатах

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Завотделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России к.м.н. Александр Саутенко рассказал, какую первую помощь оказать ребёнку при травме на электросамокате.
Врач Саутенко дал советы по оказанию первой помощи детям при травмах на самокатах
  • Gettyimages.ru

«Наиболее часто при езде на них появляются царапины и ссадины от трения с различными предметами: ветками деревьев, стенами», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, поверхностную ссадину можно подсушить зелёнкой, а неглубокую рану обработать антисептическим раствором — хлоргексидином или повидон-йодом.

«Когда рана достаточно глубокая, необходимо обратиться в травмпункт, а до этого закрыть её стерильной салфеткой (не ватной), чтобы туда не попала инфекция», — предупредил врач.

По словам Саутенко, при подозрении на перелом лучше обратиться за специализированной помощью. Особенно если выражен отёк, конечность ниже места травмы холодная, присутствует онемение или выраженная деформация.

Ранее врач-травматолог Александр Шелепов рассказал, почему на теле могут появляться синяки.

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