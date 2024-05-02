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Травматолог Шелепов рассказал о причинах появления синяков на теле

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Врач-травматолог Александр Шелепов рассказал, почему на теле могут появляться синяки. По его словам, обычно гематомы возникают из-за повреждения мягких тканей после ударов и ушибов.
Травматолог Шелепов рассказал о причинах появления синяков на теле
  • Gettyimages.ru
  • © PORNCHAI SODA

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт отметил, что иногда очевидных причин нет, и это должно насторожить.

«В таких случаях синяки могут возникать из-за авитаминоза, при котором снижается эластичность сосудов и увеличивается их ломкость. Например, может не хватать витаминов группы С, К, Р. Кроме того, можно предположить снижение прочности соединительной ткани, защищающей капилляры, а также болезни, которые уменьшают выработку тромбоцитов», — пояснил Шелепов.

Кроме того, гематомы могут сигнализировать о наличии варикозного расширения вен, но в таком случае на теле пациента будет заметна ещё и сосудистая сеточка.

«Синяки также могут быть побочной реакцией на применение анальгетиков, антидепрессантов и противовоспалительных препаратов. В любом случае, если вас беспокоит эта проблема, стоит обратиться к врачу», — заключил Шелепов.

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