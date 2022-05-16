Newsweek: 300 дней спустя после заявлений о «временной» инфляции Байден проигрывает борьбу с ней

Байден ещё прошлым летом заявил, что инфляция в США носит временный характер, напоминает Newsweek. Однако сейчас, 300 дней спустя после его заявлений, инфляция в Соединённых Штатах близка к рекордной, и глава Белого дома проигрывает борьбу с ней.

Байден проигрывает битву с инфляцией через 300 дней после того, как он заявил, что это явление будет «временным», пишет Newsweek. Между тем стоимость потребительских товаров в США, в том числе бензина, продолжает расти, отмечается в статье.



Как напоминает издание, 19 июля 2021 года Байден коснулся темы инфляции в своём выступлении в Белом доме и заявил, что значительный рост цен, произошедший на фоне восстановления экономики, продлится недолго.



«Мы также знаем, что по мере того, как наша экономика быстро восстанавливается, мы наблюдаем некоторое повышение цен, — заявил тогда американский лидер. — Некоторые люди выразили обеспокоенность тем, что это может быть признаком устойчивой инфляции. Но мы так не считаем. По мнению наших экспертов и согласно имеющимся данным, ожидается, что наблюдаемый нами рост цен во многом будет временным».



В июне и июле 2021 года, когда американская экономика вышла из жёстких ограничений, введённых из-за пандемии COVID-19, уровень инфляции в США в годовом исчислении составлял 5,4%. Июньская инфляция при этом сопровождалась самым высоким за 13 лет ростом цен. Тогда поговаривали о том, что инфляция достигла своего пика.



Однако спустя 300 дней после заявлений Байдена цены продолжают расти, а годовой уровень инфляции сейчас даже выше, чем прошлым летом. Так, в апреле инфляция достигла почти рекордной отметки 8,3% — уровня, невиданного за последние 40 лет.



По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена галлона бензина на этой неделе также достигла нового рекордно высокого уровня и в пятницу составила более $4,45 за галлон, сообщает Newsweek.