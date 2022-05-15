Обозреватель WP: на фоне высокой инфляции молодым американцам стоит подумать о переезде к родителям

На фоне высокой инфляции в США американцам стоит отказаться от шуток над молодыми людьми, всё ещё живущими с родителями, пишет обозреватель The Washington Post Мишель Синглтэри. По её мнению, учитывая, что затраты на собственное жильё съедают приличную часть доходов и не дают выплачивать долги, проживание в одном доме не только снимет с молодёжи часть финансового бремени, но и обеспечит им светлое будущее.

«Я терпеть не могу шутки и снисходительные комментарии о взрослых детях, живущих дома — или же о тех, кто возвращается в семейное гнездо, потому что их к этому принудила финансовая необходимость», — пишет обозреватель The Washington Post Мишель Синглтэри.

Американцы зачастую всецело одобряют ситуацию, когда в интересах обучения молодёжи финансовой ответственности родители поторапливают своих взрослых детей съехать побыстрее. Если же те остаются в родительском доме слишком долго, считается, что они сопротивляются «взрослению».

Между тем арендная плата растёт самыми быстрыми темпами за последние несколько десятков лет; то же самое можно сказать и о ценах на жильё. Поэтому пришло время смириться с экономической реальностью: самостоятельная жизнь в раннем взрослом возрасте может помешать молодёжи достичь реальной финансовой стабильности.

Понятно, что далеко не все могут жить в родовом гнезде: многие переехали ради работы, или же в доме царит слишком токсичная атмосфера, или же там просто нет места. Вместе с тем подобный подход может помочь молодым людям скопить значительный объём сбережений.

Учитывая, что инфляция находится на максимальных значениях за последние 40 лет, взрослые дети могут пожить в доме родителей ещё несколько лет чисто по экономическим причинам.

При этом, по данным Бюро статистики труда, по сравнению с прошлым годом, цены выросли на 8,3% в то время, как увеличение стоимость жилья — это один из главных инфляционных факторов.

По данным компании Zillow, средняя арендная плата составляет $1927, что на $323 (или на 20%) выше, чем было в начале пандемии. Более того, в зависимости от расположения недвижимости ежемесячная аренда может обойтись ещё дороже. По состоянию на апрель, средняя стоимость аренды жилья в Нью-Йорке достигла примерно $3 тыс., а в Сан-Франциско — $3,1 тыс.

По данным Pew Research Center, пандемия вынудила миллионы американцев переехать к членам своей семьи. Однако сейчас, учитывая, что пандемия идёт на убыль, а предприятия работают в нормальном режиме, многие люди хотят жить самостоятельно. В конце концов, отмечает автор, американцев приучили думать, что ты не настоящий взрослый, пока у тебя нет своего дома — ведь такая жизнь считается признаком экономической зрелости.

Однако из-за высокой стоимости многим молодым людям практически невозможно создать подушку безопасности на случай чрезвычайной ситуации. Более того, расходы на жильё могут помешать им быстро погасить студенческий долг, а непомерно большая аренда не даст начать откладывать на пенсию. «А ведь мы знаем, что вся мощь сложного процента играет на руку именно молодым», — напоминает Синглтэри.

Что же можно сделать в такой ситуации? По мнению обозревателя, стоит сократить самые большие статьи расходов своего бюджета — а это как раз траты на жильё. Это может означать, что жить одному вам больше не по карману.

«Я сочувствую мужчинам, которых высмеивают за то, что они всё ещё живут в родительском доме, и дочерям, которые чувствуют, что их пытаются спровадить. Мы с мужем придерживаемся иного подхода к нашим детям: мы умоляли их жить дома. Мы хотим, чтобы они жили с нами, по крайней мере до 30 лет», — отмечает автор.

И прежде чем говорить, что с ними слишком нянчатся, продолжает Синглтэри, стоит сказать, что через год после получения степени магистра и стажировки в Техасе её старшая дочь переехала домой и откладывает значительную часть своих заработков.

Что же касается сына Синглтэри, то он до сих пор тоже живёт дома и работает на двух работах на частичной занятости, пока учится на актуальную специальность. Подобный подход призван помочь им сформировать финансовую подушку безопасности, которая убережёт их от возможных проблем.

«Жизнь в родительском доме — это не признак задержки в развитии, если вы продуктивный молодой человек, пытающийся сэкономить или погасить долги, или же стремящийся и к тому, и к другому, — считает обозреватель. — Это разумный шаг в том случае, если затраты на дом съедают большую часть зарплаты. Позвольте вашим взрослым детям избавиться от самого тяжёлого бремени в их бюджете. У них будет достаточно времени, чтобы науправляться собственным хозяйством».

«Проведя дома десять лет с 20-летнего возраста и экономя большую часть своих доходов вместо того, чтобы отдавать их в качестве аренды, молодые люди могут приблизиться к статусу домовладельца с не очень большой ипотекой или вообще без неё. В финансовом плане это изменит их жизнь», — подытоживает Мишель Синглтэри.