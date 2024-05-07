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Розовые пеликаны прилетели в Крым

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В Крым прилетели розовые пеликаны, занесённые в Красную книгу России.
Розовые пеликаны прилетели в Крым
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Крым 24».

«Это весенняя миграция розовых пеликанов. Они летят из Краснодарского края, вероятно, в сторону Лебяжьих островов. Они будут останавливаться в озёрах, богатых рыбой», — сообщил председатель крымского отделения Союза охраны птиц России Игорь Сикорский.

Птиц можно увидеть в районе села Приозёрное. Как сообщается, в небе видели около 18 особей.

Ранее кандидат биологических наук, орнитолог, сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Коблик рассказал, что делать при обнаружении птенца на земле.

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