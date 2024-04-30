Орнитолог Коблик рассказал о действиях на случай обнаружения птенца на земле

Кандидат биологических наук, орнитолог, сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Коблик рассказал, что делать при обнаружении птенца на земле.

«Если нет прямой угрозы птенцу, если на него не нападает непосредственно кошка или собака, то лучше ничего не делать. Случаи, когда птенцы слепые и голые выпадают из гнезда, очень редки. Если птенец зрячий, оперённый, то он не выпал. Когда приходит время, слётки покидают гнездо, зачастую ещё не умея летать, просто перепархивая», — заявил он в беседе с Радио Sputnik.

По его словам, родители обычно знают, где сидит птенец, и продолжают его выкармливать. Как пояснил Коблик, если пересадить птенца, то родители могут его не найти.

«Если птенец на проезжей части, конечно, его лучше перенести подальше от дороги. Запах человека не отпугнёт родителей, которые будут его искать, потому что у воробьиных птиц слабо развито обоняние», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе стали встречаться летучие мыши, которые ранее не жили в северных широтах.