В ЯНАО из-за изменений климата мигрируют редкие для региона виды летучих мышей

В Ямало-Ненецком автономном округе стали встречаться летучие мыши, которые ранее не жили в северных широтах.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный Telegram-канал Департамента природных ресурсов округа.

«В селе Восяхово Шурышкарского района ЯНАО появился северный кожанок. Этот вид распространён в зоне хвойных и смешанных лесов по всей Евразии, а на Кольском полуострове даже проникает за Полярный круг», — говорится в сообщении.

Учёные связывают распространение необычных для региона видов с изменением климатических условий. Миграцию видов наблюдают в течение последних 70 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столицу стали возвращаться птицы и животные, которые с высокой долей вероятности считались исчезнувшими.