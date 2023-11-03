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Собянин заявил о возвращении в Москву редких видов птиц

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столицу стали возвращаться птицы и животные, которые считались вероятно исчезнувшими.
Собянин заявил о возвращении в Москву редких видов птиц

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Это происходит, когда появляются необходимые условия для их обитания: укромные места для гнездования и выведения потомства, качественная вода, воздух, достаточная кормовая база, низкий уровень шума», — сказал мэр.

По его словам, речь идёт в том числе о зелёном дятле, осоеде и клинтухе.

В настоящее время на природных территориях Москвы обитают более 240 видов животных, из которых 116 внесены в Красную книгу Москвы, два вида значатся в Красной книге России.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке перешли на работу по зимнему графику. Он продлится до 29 февраля 2024 года.

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