Врач Сергеева: количество клещей напрямую зависит от погоды

Заместитель главного врача клиники «Будь здоров» на Сущёвском Валу Татьяна Сергеева рассказала о взаимосвязи количества клещей и погодных условий.

Температура выше 0 °С, отсутствие ветра, дождя и палящего солнца — идеальные условия для активности клещей, заявила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметила специалист, клещи наиболее агрессивны в периоды с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00.

По словам врача, в нынешнем году ожидается в два раза больше клещей, так как лето 2023 года было холодным и дождливым, что вынудило насекомых к этому сезону дать большее потомство и выводок.

В качестве профилактики Сергеева рекомендовала вакцинацию и соблюдение мер предосторожности во время прогулок.

Ранее сотрудники «Мособлпожспаса» рассказали жителям региона об опасности клещей.