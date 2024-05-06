Подмосковные спасатели рассказали об опасности клещей

Сотрудники «Мособлпожспаса» рассказали жителям региона об опасности клещей.

Об этом сообщает 360.ru.

Спасатели напомнили, что клещи являются переносчиками энцефалита, боррелиоза и других инфекционных заболеваний.

Во время прогулок в парках и лесах необходимо закрывать открытые части тела и осматривать друг друга каждые четверть часа.

«На питомца лучше побрызгать специальным аэрозолем и надеть на него противоклещевой ошейник, однако носить его нужно только на прогулке, а хранить в герметичном пакете», — сказал начальник территориального управления № 4 Алексей Бабенко.

Ранее ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Маркова рекомендовала при укусе клещом ребёнка обратиться в медучреждение, а не пытаться вытащить клеща самостоятельно.