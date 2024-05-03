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Врач Маркова посоветовала не пытаться извлекать клеща у детей самостоятельно

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Ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Маркова рекомендовала при укусе клещом ребёнка обратиться в медучреждение, а не пытаться вытащить его самостоятельно.
Врач Маркова посоветовала не пытаться извлекать клеща у детей самостоятельно
  • Gettyimages.ru

«Не нужно «тестировать» на ребёнке народные средства, вроде иголок и подсолнечного масла. Лучше сразу же отправиться в ближайший травмпункт и доверить извлечение клеща врачу», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, важно убедиться, что частички клеща не остались в коже и в дальнейшем не спровоцируют воспаление.

Также необходимо удостовериться, что клещ не был переносчиком энцефалита или боррелиоза (болезнь Лайма).

«В травмпунктах клещей отправляют на исследования по умолчанию», — заключила врач.

Ранее заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Евгений Сорокин рассказал о способах защиты от клещей.

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