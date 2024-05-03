Врач Маркова посоветовала не пытаться извлекать клеща у детей самостоятельно
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«Не нужно «тестировать» на ребёнке народные средства, вроде иголок и подсолнечного масла. Лучше сразу же отправиться в ближайший травмпункт и доверить извлечение клеща врачу», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, важно убедиться, что частички клеща не остались в коже и в дальнейшем не спровоцируют воспаление.
Также необходимо удостовериться, что клещ не был переносчиком энцефалита или боррелиоза (болезнь Лайма).
«В травмпунктах клещей отправляют на исследования по умолчанию», — заключила врач.
Ранее заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Евгений Сорокин рассказал о способах защиты от клещей.