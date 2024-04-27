В самарском Роспотребнадзоре рассказали о способах защиты от клещей

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Евгений Сорокин рассказал о способах защиты от клещей.

«Необходимо соблюдать следующие меры профилактики: надевать защитную одежду, она должна быть закрытой. Желательно, чтобы были резинки на рукавах, на штанинах. Заправлять штанины в обувь — то есть это высокая обувь должна быть, сапоги. Соответственно, использование желательно капюшона», — цитирует эксперта sovainfo.ru.

Как отметил Сорокин, также желательно использовать специальные средства — акарицидные или репеллентные.

В случае укуса клеща рекомендуется обратиться за медпомощью, а если такой возможности нет, то можно попробовать извлечь насекомое самостоятельно.

«Необходимо использовать пинцет — постараться не дёргать, выкручивающими движениями извлечь и обработать после этого область антисептиком», — добавил эксперт.

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