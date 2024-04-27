RT в Telegram
Подпишись

В самарском Роспотребнадзоре рассказали о способах защиты от клещей

Короткая ссылка
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Евгений Сорокин рассказал о способах защиты от клещей.
В самарском Роспотребнадзоре рассказали о способах защиты от клещей
  • Gettyimages.ru

«Необходимо соблюдать следующие меры профилактики: надевать защитную одежду, она должна быть закрытой. Желательно, чтобы были резинки на рукавах, на штанинах. Заправлять штанины в обувь — то есть это высокая обувь должна быть, сапоги. Соответственно, использование желательно капюшона», — цитирует эксперта sovainfo.ru.

Как отметил Сорокин, также желательно использовать специальные средства — акарицидные или репеллентные.

В случае укуса клеща рекомендуется обратиться за медпомощью, а если такой возможности нет, то можно попробовать извлечь насекомое самостоятельно.

«Необходимо использовать пинцет — постараться не дёргать, выкручивающими движениями извлечь и обработать после этого область антисептиком», — добавил эксперт.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов напомнил о важности вакцинации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить