Специалист Власов заявил о важности вакцинации

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов напомнил о важности вакцинации.

«Вирусные инфекции, в частности, могут провоцировать генетические мутации, в результате этого каждый год появляется около 200 новых нозологий», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, иммунизация населения необходима, тем более что современные вакцины могут защитить человека от инфекций на протяжении всей жизни.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, директор клиники медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов в беседе с сайтом kp.ru рекомендовал повышать домашнюю активность при работе на удалёнке.