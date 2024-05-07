В Москве состоится самый массовый полуфинал конкурса «Это у нас семейное»

В Москве пройдёт самый массовый полуфинал конкурса «Это у нас семейное», в нём примут участие 400 семей.

Об этом сообщает Life.ru.

Полуфинал будет проходить с 16 по 19 мая на «ЦСКА Арене». Более 400 семейных команд пройдут оценочные задания.

Семьи приедут из 18 регионов России, в том числе из Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Финал состоится с 5 по 8 июля. Победителей объявят в День семьи, любви и верности. 30 семей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а все 300 команд финалистов отправятся в путешествия.

Ранее более 5 тыс. человек зарегистрировались на конкурс «Новатор Москвы».