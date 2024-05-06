Более 5 тысяч человек зарегистрировались на конкурс «Новатор Москвы»

Более 5 тыс. человек зарегистрировались на конкурс инновационных изобретений и новаторских идей для развития экономики и инфраструктуры города «Новатор Москвы».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Одна из главных целей конкурса — поддержка научно-исследовательской деятельности и коммерциализация наукоёмких проектов. Особенностью этого года стало увеличение количества проектов, сконцентрированных на применении ключевых для инновационного развития страны цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, большие данные, новые производственные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности», — рассказала Кристина Кострома, руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Прием заявок на участие в пятом конкурсе начался 8 февраля, в День российский науки, и завершился 2 мая. К участию приглашались учёные, инноваторы и изобретатели в возрасте от 14 лет — как индивидуально, так и в составе команды до пяти человек.

Как ранее сообщала НСН, на конкурсе «Московские мастера» впервые выберут лучших инженеров-проектировщиков.