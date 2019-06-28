wPolityce: польский публицист упрекнул Россию в раздувании «польского антисемитизма»

Россия всеми силами пытается стереть с карты истории советско-немецкий союз, а именно факт пакта Молотова — Риббентропа, пишет польский публицист Конрад Колодзейский. На портале wРolityce он объясняет, что при этом на почве Великой Отечественной войны Москва сдружилась с Израилем, и на этой волне она бьёт тревогу по поводу угрожающего всему миру «польского антисемитизма».

«О том, что уже несколько лет российская пропаганда всё с большим удовольствием прибегает к антисемитизму в качестве оружия против Польши, я писал многократно. Однако это дело имеет более широкое измерение. Россияне здесь ссылаются на общность российско-еврейских судеб, в рамках которой во время Второй мировой войны оба народа оказали сопротивление гитлеровскому натиску», — пишет на портале wРolityce польский публицист Конрад Колодзейский. О том, что эта общность немного преувеличенная, знают только те, кто имеет какое-либо представление о пакте Молотова — Риббентропа, ведь советско-немецкий союз намного более эффективно убирают со страниц истории.

В России за громкие слова о союзе Гитлера со Сталиным можно сегодня предстать перед судом. За это грозят очень большие штрафы или даже до трёх лет тюрьмы. Основанием этому служат внесённые поправки в уголовный кодекс от 2014 года, которые предусматривают наказание за распространение явно фальшивых утверждений о деятельности СССР во время Второй мировой войны. Бесполезно также искать какие-либо критические упоминания на тему пакта Молотова — Риббентропа в школьных учебниках. Официальная версия говорит о том, что пакт был заключён с целью укрепления безопасности советского государства. Более того, пару лет назад министр культуры России Владимир Мединский назвал его колоссальным успехом советской дипломатии, рассказывает автор.

Россия при помощи своей достаточно влиятельной и активной диаспоры продвигает эту точку зрения в Израиле. В Иерусалиме недавно состоялась общая российско-израильская конференция, организованная по случаю очередной годовщины начала Великой Отечественной войны. Во время конференции выступил среди прочего замминистра иностранных дел Михаил Богданов. Он призвал участников, включая израильских журналистов, к тому, чтобы общими силами дать сильный отпор тем, кто пытается фальсифицировать историю, исказить факты, преуменьшить заслуги Красной армии и всех народов СССР, фальсифицировать трагедию холокоста, продолжает Колодзейский.

В свою очередь посол России в Израиле Анатолий Викторов поблагодарил русскоязычных соотечественников в Израиле за то, что благодаря распространяемой ими правде о подвиге многонационального советского народа и его Красной армии Израиль помнит про Великую Отечественную войну. Об этом свидетельствуют очередные памятники в честь Красной армии, которые устанавливаются в Израиле, и ежегодные памятные мероприятия по случаю годовщины нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года, а также признание Дня Победы 9 Мая официальным праздником в Израиле. Во время конференции выступил также депутат кнессета Евгений Сова, который добавил, что сохранение памяти в Израиле является очень важной частью воспитательной работы с подрастающим поколением.

При этом вспоминается «польский антисемитизм». Во время конференции в Израиле критике подвергался снос советских монументов в Польше, украшенных серпами и молотами, что само по себе не является чем-то новым, отмечает публицист. Новостью, однако, стал намёк на то, что за этим могут стоять антисемитские побуждения. Напомнили о том, что среди павших в Польше советских солдат находились евреи. «Конечно, память эта не включает в себя советско-гитлеровского союза 1939 года, она также не затрагивает антисемитскую одержимость Сталина, которая проявилась в последнее время его диктаторского периода правления», — подчёркивает автор.

При участии российской диаспоры навязываемая Москвой трактовка истории попадает в Израиле на благоприятную почву. Возможно, это слишком далеко идущие выводы, но нельзя исключить того, что в ближайшие годы она может распространиться на другие страны, включая Соединённые Штаты. «Если мы не будем эффективно этому противодействовать, то вскоре мы узнаем, что постоянное присутствие Советской армии в послевоенной Польше было единственным методом сдерживания польского варварства от совершения антисемитских погромов. А Тегеран, Ялта и Потсдам окажутся справедливым решением больших держав, которое должно было предотвратить дальнейшие преступления», — резюмирует на портале wРolityce польский публицист Конрад Колодзейский.