В ГД внесли проект о возможности продления майских праздников по решению жителей

Вице-спикер Государственной думы от «Новых людей» Владислав Даванков внёс в ГД на рассмотрение законопроект, подразумевающий предоставление губернаторам регионов полномочий продлевать майские праздники, если за это проголосует большинство жителей региона.

Документ есть в распоряжении RT.

В пояснительной записке говорится, что инициатива предусматривает перенос выходных дней на новогодних праздниках на другие дни в мае.

Авторы законопроекта сослались на опрос Фонда «Общественное мнение», согласно которому в прошлом году к переносу новогодних выходных на майские праздники положительно отнеслись 55% опрошенных.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что отпуск в период между майскими праздничными днями будут оформлять 13% работающих россиян.