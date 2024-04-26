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В ГД внесли проект о возможности продления майских праздников по решению жителей

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Вице-спикер Государственной думы от «Новых людей» Владислав Даванков внёс в ГД на рассмотрение законопроект, подразумевающий предоставление губернаторам регионов полномочий продлевать майские праздники, если за это проголосует большинство жителей региона.
В ГД внесли проект о возможности продления майских праздников по решению жителей
  • РИА Новости

Документ есть в распоряжении RT.

В пояснительной записке говорится, что инициатива предусматривает перенос выходных дней на новогодних праздниках на другие дни в мае.

Авторы законопроекта сослались на опрос Фонда «Общественное мнение», согласно которому в прошлом году к переносу новогодних выходных на майские праздники положительно отнеслись 55% опрошенных.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что отпуск в период между майскими праздничными днями будут оформлять 13% работающих россиян. 

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