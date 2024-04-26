В ГД внесли проект о возможности продления майских праздников по решению жителей
- РИА Новости
Документ есть в распоряжении RT.
В пояснительной записке говорится, что инициатива предусматривает перенос выходных дней на новогодних праздниках на другие дни в мае.
Авторы законопроекта сослались на опрос Фонда «Общественное мнение», согласно которому в прошлом году к переносу новогодних выходных на майские праздники положительно отнеслись 55% опрошенных.
Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что отпуск в период между майскими праздничными днями будут оформлять 13% работающих россиян.