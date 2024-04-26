Шойгу: попытки Запада нанести России стратегическое поражение бесперспективны

Все попытки стран Запада добиться стратегического поражения России на Украине не имеют перспектив, спецоперация эффективно продолжается, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на совещании коллег из стран — участниц ШОС.

РИА Новости

Боевая работа ВС России оптимизируется на основе получаемого опыта, подчеркнул министр. Он напомнил, что сейчас развивается и оборонно-промышленный комплекс России. «Таким образом, все попытки Запада нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», — заключил Шойгу. Как отмечал президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные государства начали понимать, что нанести стратегическое поражение России невозможно.