Шойгу: попытки Запада нанести России стратегическое поражение бесперспективны
- РИА Новости
Боевая работа ВС России оптимизируется на основе получаемого опыта, подчеркнул министр. Он напомнил, что сейчас развивается и оборонно-промышленный комплекс России.
«Таким образом, все попытки Запада нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», — заключил Шойгу.
Как отмечал президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные государства начали понимать, что нанести стратегическое поражение России невозможно.