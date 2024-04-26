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Шойгу: попытки Запада нанести России стратегическое поражение бесперспективны

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Все попытки стран Запада добиться стратегического поражения России на Украине не имеют перспектив, спецоперация эффективно продолжается, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на совещании коллег из стран — участниц ШОС.
Шойгу: попытки Запада нанести России стратегическое поражение бесперспективны
  • РИА Новости

Боевая работа ВС России оптимизируется на основе получаемого опыта, подчеркнул министр. Он напомнил, что сейчас развивается и оборонно-промышленный комплекс России.

«Таким образом, все попытки Запада нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», — заключил Шойгу.

Как отмечал президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные государства начали понимать, что нанести стратегическое поражение России невозможно.

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