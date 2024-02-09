Путин: Запад стал понимать невозможность стратегического поражения России

Российский президент Владимир Путин заявил, что западные государства начали понимать, что нанести стратегическое поражение России невозможно.

Об этом он сказал в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

По его словам, до этого на Западе кричали о необходимости стратегического поражения России, поражения на поле боя.

«Но теперь, видимо, осознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно», — отметил Путин.

Он также заявил, что, по его мнению, нанести поражение России невозможно по определению.

«Но если это так и если это осознание пришло, подумайте теперь, что делать дальше», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Россия готова к диалогу.

Также Путин заявил, что Украина решила отказаться от переговоров с Россией по указанию США.