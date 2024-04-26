В РФС не получали документ от «Сочи» по переносу матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация не могла принимать решение о переносе матча 21-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ахматом».

«Обращение мы видели, но существует регламент соревнований. Форс‑мажор — это все, что угодно? Вы видели какие‑то документы? Нужны документы, должно быть обращение лиги в РФС, тогда можно говорить о дальнейших шагах. Обращения от лиги не было», — заявил Митрофанов «Матч ТВ».

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Грозненский клуб поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России и покинул зону стыковых матчей. В активе команды 26 очков. Сочинцы продолжают занимать последнюю строчку (19 баллов).

Перед матчем тренер «Сочи» заявил, что 14 игроков и пять человек из персонала отравились в Грозном. Команда с опозданием прибыла на стадион.

Ранее главный тренер «Сочи» Роберт Морено раскритиковал решение о проведении матча с «Ахматом».