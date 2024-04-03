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France info: оппозиция обвиняет Киев в позднем начале строительства оборонных линий

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украина усиленными темпами строит фортификационные сооружения в прифронтовой зоне, чтобы сдержать вероятное наступление российской армии летом, рассказывает France info. При этом оппозиция обвиняет правительство в проволочках с выделением бюджета и задержкой работ на несколько месяцев.
France info: оппозиция обвиняет Киев в позднем начале строительства оборонных линий
France info
Киев строит новые оборонительные линии, чтобы сдерживать наступление российских войск, передаёт France info. Правительство выделило бюджет в €500 млн, чтобы в кратчайшие сроки на протяжении 2 тыс. км появились мины, колючая проволока, «зубы дракона», бетонные блоки и противотанковые рвы.
 
Однако некоторые политики считают, что этим надо было заниматься ещё несколько месяцев назад. Оппозиция обвиняет правительство в задержке финансирования для укрепления фортификационных сооружений.
 
Другие называют такую критику политическим оппортунизмом. По их словам, Украина не ожидала, что окажется в такой ситуации, а все работы будут закончены в срок — к началу лета, когда ожидают новую масштабную наступательную операцию России. 
 
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источник
France info Франция Европа
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