Украина усиленными темпами строит фортификационные сооружения в прифронтовой зоне, чтобы сдержать вероятное наступление российской армии летом, рассказывает France info. При этом оппозиция обвиняет правительство в проволочках с выделением бюджета и задержкой работ на несколько месяцев.

Киев строит новые оборонительные линии, чтобы сдерживать наступление российских войск, передаёт France info. Правительство выделило бюджет в €500 млн, чтобы в кратчайшие сроки на протяжении 2 тыс. км появились мины, колючая проволока, «зубы дракона», бетонные блоки и противотанковые рвы.

Однако некоторые политики считают, что этим надо было заниматься ещё несколько месяцев назад. Оппозиция обвиняет правительство в задержке финансирования для укрепления фортификационных сооружений.

Другие называют такую критику политическим оппортунизмом. По их словам, Украина не ожидала, что окажется в такой ситуации, а все работы будут закончены в срок — к началу лета, когда ожидают новую масштабную наступательную операцию России.