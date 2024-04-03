France info: оппозиция обвиняет Киев в позднем начале строительства оборонных линий

00:04
Полянский: США и Британия отказались обсуждать документ об ударе Израиля по Сирии
США и Великобритания отказались обсуждать заявление Совета Безопасности ООН, подготовленное Россией в связи с ударом Израиля по иранскому консульству в Сирии.
00:02
Блогер Соболев заявил, что ничего не делал для исключения из списка иноагентов
Блогер Николай Соболев в интервью корреспонденту RT Георгию Бабаяну заявил, что ничего не делал специально для того, чтобы его исключили из списка иноагентов.
00:00
Рахимова победила Сарасуа и пробилась в четвертьфинал турнира в Боготе
Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в 1/4 финала турнира в Боготе (Колумбия).
00:00
Bloomberg: в палате представителей обсудят помощь Киеву не раньше середины апреля
Запрос о новой помощи Киеву в палате представителей США рассмотрят не раньше середины апреля.
23:52
Губерниев: этому «Спартаку» пока тяжело с «Зенитом» играть
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Зенита» в первом матче Пути РПЛ Кубка России.
23:49
Нидерланды: в НАТО ещё не достигли соглашения о фонде для Украины на $100 млрд
В Североатлантическом альянсе ещё не достигли соглашения по созданию фонда для Украины на $100 млрд, сообщила глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот. Об этом пишет портал Nu.nl.
23:37
Семак: выиграть у «Спартака» всегда приятно
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Спартаком» в первом матче Пути РПЛ Кубка России.
23:33
Politico: союзники России призывают ЕС не конфисковывать её замороженные активы
Союзники России призывают Европейский союз не конфисковывать её замороженные активы.
23:29
Бензовоз опрокинулся на М-4 «Дон» под Ростовом, произошла утечка топлива
Бензовоз опрокинулся на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе Ростовской области.
23:21
Абаскаль заявил, что «Спартак» в матче с «Зенитом» сыграл не на своём уровне
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды от «Зенита» в первом матче Пути РПЛ Кубка России.
23:20
Кадыров призвал чиновников оплатить долги чеченцев в магазинах
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей региона в магазинах.
23:14
Экс-помощница президента США: Запад вряд ли будет отвечать на запрос ГП России
Экс-помощница американского президента Джо Байдена Тара Рид в эфире RT заявила, что Запад вряд ли будет отвечать на запрос Генпрокуратуры России в США, Германию, на Кипр и во Францию о расследовании терактов в России и на «Северных потоках».
23:08
Медведев о победе «Зенита» над «Спартаком»: Педро — супер
Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о полузащитнике «Зенита» Педро в матче Кубка России со «Спартаком».
23:07
Роскомнадзор не блокирует работу WhatsApp на территории России
Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу мессенджера WhatsApp на территории России.
23:04
Шойгу: есть данные об украинском следе в организации теракта в «Крокусе»
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что у России имеются сведения об украинском следе в организации теракта в «Крокус Сити Холле».
22:58
МО: в ходе беседы Шойгу и Лекорню отмечена готовность к диалогу по Украине
В ходе разговора министра обороны России Сергея Шойгу и главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине.
22:57
Костомаров посетил первый матч Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом»
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров присутствовал на матче Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом»
22:53
Шойгу: отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самого Парижа
В ходе разговора с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что идея отправки французских войск на Украину в случае реализации создаст проблемы для самой Франции.
22:52
Мележиков — о своём назначении исполнительным директором РПЛ: буду отвечать за операционную деятельность
Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о своём назначении исполнительным директором Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:50
МО России: Лекорню убеждал Шойгу в непричастности Украины и Запада к теракту
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню настойчиво пытался убедить российского коллегу Сергея Шойгу в непричастности Украины и Запада к атаке террористов в «Крокус Сити Холле».
22:49
Роскомнадзор: сбой в WhatsApp может быть связан со сбоем в инфраструктуре Meta
Сбой в работе WhatsApp может быть связан со сбоем внутри инфраструктуры Meta*.
22:46
Херш: разведка США не знала, что именно «Крокус» станет целью террористов
Американская разведка не знала заранее, что именно «Крокус» станет целью террористов, заявил журналист Сеймур Херш.
22:42
Sport.es: Надаль может пропустить турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде
Испанский теннисист Рафаэль Надаль может не сыграть на турнирах в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде.
22:31
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года
Рублёвый индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года.
22:31
Дубль Педро помог «Зениту» победить «Спартак» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России
«Зенит» обыграл «Спартак» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
22:30
ЦПВС: два пункта базирования боевиков в Сирии уничтожены ударами ВКС России
ВКС России уничтожили в Сирии два пункта базирования боевиков, укрывавшихся в труднодоступных горных районах.
22:20
Полузащитник «Зенита» Мостовой получил травму в матче Кубка России со «Спартаком»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой получил повреждение в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком».
22:14
Сийярто: есть прогресс в трафике на границе с Украиной
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе сообщил о прогрессе в урегулировании напряжённой ситуации с автотранспортом на венгерско-украинской границе.
22:13
Собянин: городские службы принимают меры по устранению последствий непогоды
В результате непогоды в Москве погибли два человека, ещё 15 пострадали, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
22:08
Юрист Антонов рассказал, как вернуть ошибочно переведённые деньги
Юрист Евгений Антонов рассказал, как вернуть ошибочно переведённые денежные средства.
22:07
Суд: директора «Дагэнерго» подозревают в хищении 2,8 млрд рублей
Директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев подозревается в хищении около 2,8 млрд рублей.
22:03
Педро оформил дубль за десять минут в матче Кубка России «Спартак» — «Зенит»
Нападающий «Зенита» Педро отметился вторым забитым мячом в матче Кубка России со «Спартаком».
21:52
Педро забил дебютный мяч за «Зенит» и сравнял счёт в матче Кубка России со «Спартаком»
Нападающий «Зенита» Педро забил свой дебютный гол за петербургский клуб в матче Кубка России со «Спартаком».
21:51
Подмосковные роддома получат новое оборудование в 2024 году
Роддома и перинатальные центры в Московской области получат новое оборудование в 2024 году. На эти цели будет выделено около 1 млрд рублей.
21:51
Пользователи в ряде стран сообщают о сбоях в работе WhatsApp
Сбои в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector.
21:46
Эндокринолог Павлова заявила о вреде яркого света ночью
Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова заявила, что яркий свет в ночное время может быть вреден.
21:45
При обстреле Донецка погибла женщина, ещё одна получила ранение
Женщина погибла, ещё одна получила ранение в результате удара ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.
21:42
SZ: военные ВСУ хотят повторить наступление на Крым
Эксперт Михаил Самус в интервью чешской газете Seznam Zprávy выразил мнение, что украинское военное руководство намерено повторить наступление на Крым.
21:42
Диетолог Королёва усомнилась в пользе интенсивных программ похудения
Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что интенсивные программы похудения не приносят пользы. По её словам, любой результат жёстких диет окажется временным.
21:37
Психолог Девятка посоветовала не использовать смартфон во время еды
Психолог Анна Девятка посоветовала воздержаться от использования смартфона во время еды.
21:37
Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч Кубка Италии с «Фиорентиной»
«Аталанта» объявила стартовый состав команды на матч 1/2 финала Кубка Италии с «Фиорентиной».
21:32
Кардиолог Конев рассказал о факторах, влияющих на продолжительность жизни
Доктор медицинских наук, врач-кардиолог, гериатр Юрий Конев рассказал, какие факторы влияют на продолжительность жизни.
21:30
В ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировали в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону.
21:25
Благодаря голу Угальде «Спартак» обыгрывает «Зенит» после первого тайма матча Кубка России
«Спартак» обыгрывает «Зенит» после первого тайма матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
21:24
В Удмуртии задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств
В Удмуртии задержали 22-летнего жителя Малопургинского района, подозреваемого в совершении серии мошенничеств.
21:22
Армия Израиля приняла решение о дополнительном призыве резервистов частей ПВО
Командование ЦАХАЛ приняло решение о дополнительном призыве резервистов соединений противовоздушной обороны.
21:20
Калининградская область примет участие в акции «Будь уверен! Будь здоров!»
Калининградская область примет участие во всероссийской акции Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!», которая запланирована на 7—9 апреля.
21:19
Олимпийская чемпионка Сотникова обручилась с теннисистом Попко
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, что помолвилась с теннисистом Дмитрием Попко.
21:15
В Калининграде отремонтируют 38 улиц в 2024 году
В Калининграде планируют отремонтировать 38 улиц в 2024 году. На работы направят почти 800 млн рублей.
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Двое мужчин, обстрелявших предпринимателя, получили по девять лет колонии
Ростовский областной суд подтвердил приговор районного суда, назначившего по девять лет колонии двум мужчинам, обстрелявшим автомобиль с предпринимателем.