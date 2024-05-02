СМИ сообщают о полной доступности TikTok у пользователей в России

СМИ пишут, что приложение TikTok стало полностью доступно для пользователей различных мобильных операционных систем в России.

Уточняется, что пользователи могут как сами смотреть все видео, так и выкладывать их.

Об этом сообщает, например, агентство ТАСС.

Вместе с этим, по данным RT, приложение работает далеко не у всех пользователей в России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключила блокировку TikTok на территории Европейского союза.

20 апреля Соединённые Штаты приняли законопроект, включающий в себя требование о продаже китайской компанией ByteDance своего американского подразделения соцсети TikTok компании из США под угрозой её блокировки.