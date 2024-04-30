Фон дер Ляйен не исключила блокировку TikTok на территории Евросоюза

Соцсеть TikTok может быть заблокирована на территории Европейского союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это не исключено», — цитирует её издание Politico.

Фон дер Ляйен отметила, что Европейская комиссия стала первой организацией в мире, сотрудникам которой запретили устанавливать TikTok на рабочие телефоны.

20 апреля палата представителей США приняла законопроект, включающий положение о конфискации российских суверенных активов в пользу киевского режима, а также требование к продаже китайской компанией ByteDance американского бизнеса соцсети TikTok под угрозой блокировки.

24 апреля соцсеть TikTok назвала неконституционным законопроект, продвигаемый конгрессменами США, в котором предлагается запретить платформу на территории Соединённых Штатов. Компания намерена отстаивать свои интересы в суде.