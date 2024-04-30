Фон дер Ляйен не исключила блокировку TikTok на территории Евросоюза
«Это не исключено», — цитирует её издание Politico.
Фон дер Ляйен отметила, что Европейская комиссия стала первой организацией в мире, сотрудникам которой запретили устанавливать TikTok на рабочие телефоны.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект, включающий положение о конфискации российских суверенных активов в пользу киевского режима, а также требование к продаже китайской компанией ByteDance американского бизнеса соцсети TikTok под угрозой блокировки.
24 апреля соцсеть TikTok назвала неконституционным законопроект, продвигаемый конгрессменами США, в котором предлагается запретить платформу на территории Соединённых Штатов. Компания намерена отстаивать свои интересы в суде.