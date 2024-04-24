TikTok назвал неконституционным проект о запрете соцсети в США
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«Это неконституционный закон... Мы будем оспаривать его в суде», — говорится в заявлении TikTok.
Компания утверждает, что инвестировала миллиарды долларов в обеспечение безопасности данных США и в защиту платформы от внешнего влияния и манипуляций.
«Этот запрет разрушит 7 млн бизнесов и заставит замолчать 170 млн американцев», — отмечает компания.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект, включающий положение о конфискации российских суверенных активов в пользу киевского режима, а также требование к продаже китайской компанией ByteDance американского бизнеса соцсети TikTok под угрозой блокировки.