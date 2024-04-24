TikTok назвал неконституционным проект о запрете соцсети в США

Соцсеть TikTok назвала неконституционным законопроект, продвигаемый конгрессменами США, в котором предлагается запретить платформу на территории Соединённых Штатов. Компания намерена отстаивать свои интересы в суде.

«Это неконституционный закон... Мы будем оспаривать его в суде», — говорится в заявлении TikTok.

Компания утверждает, что инвестировала миллиарды долларов в обеспечение безопасности данных США и в защиту платформы от внешнего влияния и манипуляций.

«Этот запрет разрушит 7 млн бизнесов и заставит замолчать 170 млн американцев», — отмечает компания.

20 апреля палата представителей США приняла законопроект, включающий положение о конфискации российских суверенных активов в пользу киевского режима, а также требование к продаже китайской компанией ByteDance американского бизнеса соцсети TikTok под угрозой блокировки.