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Фотовыставка «Битва за Крым: путь к освобождению» открылась в Симферополе

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Фотовыставка «Битва за Крым: путь к освобождению», посвященная 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков, открылась в Симферополе.
Фотовыставка «Битва за Крым: путь к освобождению» открылась в Симферополе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

На стендах выставки отражён определённый период в истории Крыма: крымская наступательная операция, начиная с Армянска и Джанкоя, освобождённых 8 апреля, и до Севастополя, который освободили 12 мая, история партизанских движений, Черноморского флота, 51-й армии и 2-й гвардейской армии и всех подразделений, которые участвовали в освобождении полуострова.

Фотовыставку приурочили к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие продлится до конца мая.

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