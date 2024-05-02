Карпин раскритиковал реализацию «Ростова» после вылета из Кубка России
«Можно всё на удачу свалить, но можно посетовать на спокойствие, мастерство. Когда с трёх, четырёх, пяти, восьми метров бьём во вратаря или мимо ворот — грешить можно только на реализацию. Всё остальное по игре. К ребятам претензий быть не может», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
Встреча в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил полузащитник калининградского клуба Тигран Аванесян на четвёртой минуте.
Таким образом, команда вышла в финал Пути регионов. Следующим соперником подопечных Сергея Игнашевича станет «Спартак».
Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» в первом матче Пути РПЛ Кубка России.