Карпин раскритиковал реализацию «Ростова» после вылета из Кубка России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о реализации своей команды в матче Пути регионов Кубка России с «Балтикой».

«Можно всё на удачу свалить, но можно посетовать на спокойствие, мастерство. Когда с трёх, четырёх, пяти, восьми метров бьём во вратаря или мимо ворот — грешить можно только на реализацию. Всё остальное по игре. К ребятам претензий быть не может», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Встреча в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник калининградского клуба Тигран Аванесян на четвёртой минуте.

Таким образом, команда вышла в финал Пути регионов. Следующим соперником подопечных Сергея Игнашевича станет «Спартак».

Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» в первом матче Пути РПЛ Кубка России.