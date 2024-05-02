В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании

Возгорание в административно-производственном здании на востоке Москвы локализовано на площади 2,5 тыс. кв. м.

Об этом сообщает МЧС России

«На востоке столицы огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 2500 кв. м», — говорится в заявлении.

Также сообщалось, что тремя вертолётами Московского авиационного центра было сброшено 95 т воды на горящее здание.

Ранее на востоке Москвы загорелось административно-производственное здание, площадь пожара достигла 2,5 тыс. кв. м. К тушению возгорания привлекли авиацию.

Прокуратура уже начала проверку по факту пожара.