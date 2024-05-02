RT в Telegram
Подпишись

В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании

Короткая ссылка
Возгорание в административно-производственном здании на востоке Москвы локализовано на площади 2,5 тыс. кв. м.

Об этом сообщает МЧС России

«На востоке столицы огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 2500 кв. м», — говорится в заявлении.

Также сообщалось, что тремя вертолётами Московского авиационного центра было сброшено 95 т воды на горящее здание.

Ранее на востоке Москвы загорелось административно-производственное здание, площадь пожара достигла 2,5 тыс. кв. м. К тушению возгорания привлекли авиацию.

Прокуратура уже начала проверку по факту пожара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить