В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании
Об этом сообщает МЧС России
«На востоке столицы огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 2500 кв. м», — говорится в заявлении.
Также сообщалось, что тремя вертолётами Московского авиационного центра было сброшено 95 т воды на горящее здание.
Ранее на востоке Москвы загорелось административно-производственное здание, площадь пожара достигла 2,5 тыс. кв. м. К тушению возгорания привлекли авиацию.
Прокуратура уже начала проверку по факту пожара.